شكرا لقرائتكم خبر عن هالة سرحان بعد مشاركتها في الانتخابات: لحظة تاريخية ومناسبة عظيمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الإعلامية هالة سرحان بالانتخابات الرئاسية فى سفارة مصر بتونس، وذلك بسبب تواجدها فى تونس لمشاركتها بمهرجان أيام قرطاج المسرحية.

وقالت الإعلامية هالة سرحان، بعد الإدلاء بصوتها في الانتخابات لـ تلفزيون الخليج 365: "لازم أشارك في الانتخابات وكنت مصممة انتخب في سفارتنا لأن السفارة المصرية في أي دولة عربية بتحسها أنها بيتك وأهلك وناسك والمناسبة عظيمة والاختيار الأعظم واللحظة التاريخية والتوقيت اللى إحنا فيه بما فيه كل المصاعب لازم الكل يشارك في الانتخابات".

وشهدت سفارة مصر لدى تونس توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى تونس على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.