شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جوليان مور فى 7 صور تبرز جمالها بعيد ميلادها الـ 63 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة العالمية جوليان مور بعيد ميلادها الـ 63، وذلك بالتزامن مع الـ 4 من ديسمبر، حيث ولدت عام 1960 وحققت نجاحاً كبيراً خلال مسيرتها السينمائية بأعمال هامة تمكنت من خلالها في وضع بصمتها كأحد أهم نجمات هوليود وجميلاتها اللاتي يعتبرن من أجملهن.



جوليان مور فى صورة توضح جمالها ما بين اختلاف أعمارها

جوليان مور التي نالت من قبل جائزة الأوسكار كما استطاعت بمسيرتها أن تقتنص أهم الجوائز عن أعمالها الهامة نتعرض لأكثر من صورة تبرز جمالها خلال التقرير التالى رغم تقدمها بالسن وتخطيها الـ 60.



جوليان مور

وكانت أيقونة هوليود جوليان مور قد ظهرت فى وقت سابق مع زوجها بارت فرووندليش وابنتهما ليف في مدينة نيويورك، وخطفت الأنظار بسبب الشبه الكبير مع والدتها.





julianne Moore

وذلك بعدما خطفت جوليان مور julianne Moore الأنظار بصورة كبيرة طوال الفترة الماضية بظهورها ضمن أهم الفعاليات السينمائية على مستوي العالم سواء بمهرجان فينسيا فى العام الماضى أو مهرجانات أخرى.