شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية توم هولاند من روبرت داونى جونيور بسبب Dolittle.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الممثل الشاب توم هولاند من النجم العالمى روبرت داونى جونيور، بسبب فيلم Dolittle، وبالرغم من تأكيد الأول على أن الثانى هو من أهم مرشديه في الفن، إلا أنه ألقى نكتة صغيرة حول أكبر فيلم فاشل لـ جونيور بعد مغادرة عالم مارفل السينمائى.

وصرح هولاند قائلاً: "داوني صادق جدًا، وفي بعض الأحيان يكون صادقًا جدًا، ولكن هل رأيت Dolittle؟، أنني أحبه بالرغم من ذلك".



روبرت داونى جونيور وتوم هولاند

ومن ثم أكد هولاند ندمه على ذكر Dolittle، وهو فيلم مغامرات خيالي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وأضاف للتعويض عن تصريحه: "لكنني أحترم حقًا رأي داوني. لقد علمني الكثير، وأنا غنى عن مديحه دائمًا، أنا أحب هذا الرجل، ومن أكبر معجبيه، لا أعرف إذا كنتم قد شاهدتم Oppenheimer بعد، لكنه مذهل تمامًا في ذلك، إنه بطل الفيلم من وجهه نظرى".

وكان قد كسر داوني جونيور صمته بشأن الفشل المثير للجدل لـ فيلمه Dolittle واعترف بأنه شكك في البداية في العمل، وقال لصحيفة نيويورك تايمز: "لقد انتهيت من عقد Marvel ثم ذهبت على عجل إلى ما كان يعد بأن أكون سلسلة أفلام محتملة، ستحقق نجاح كبير، كان لدي بعض التحفظات، حيث بدا لي وفريقي متحمسين بعض الشيء بشأن السلسلة الجديدة في وقتها".

ويرجع الأداء المخيب للأمال لـ فيلم Dolittle، بسبب تأثير فيروس كرونا، بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي والمؤثرات البصرية الإضافية التي تجاوزت تكلفة الإنتاج.