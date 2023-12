بالصور- ماكولاي كولكين يُعيد إحياء لحظة “Home Alone” الشهيرة في حفل تكريمه في ممشى المشاهير في هوليوود

لم يتمتع ماكولاي كولكين بحياة شخصية نقية منذ أن أصبح نجمًا تاريخيًا للأطفال في أوائل التسعينيات، ولكن لا يمكن إنكار أن دوره في أفلام “Home Alone” يتردد صداه مع جميع المشاهدين حتى يومنا هذا.

أدى تأثير تمثيله لشخصية كيفن ماكاليستر في فيلمي Home Alone وHome Alone 2: Lost in New York إلى حصول كولكين على نجمته الخاصة في ممشى المشاهير في هوليوود يوم الجمعة الماضي. وقد انضمت العائلة إلى كولكين بالاضافة الى ضيفة خاصة وهي كاثرين أوهارا التي اجتمعت مجددًا مع ماكولاي كولكين في المناسبة.

وقد قام كولكين وكاثرين أوهارا – اللذان لعبا دور والدة كيفن في الأفلام – بإعادة إنشاء واحدة من أكثر اللحظات المفيدة في فيلم Home Alone.

خلال الاحتفالية، ألقت أوهارا كلمة أثنت فيها على كولكين وجاء فيها:

لقد كان فيلم Home Alone، وسيظل دائمًا، بمثابة ضجة عالمية محبوبة. السبب الذي يجعل العائلات في جميع أنحاء العالم لا تستطيع السماح بمرور عام دون مشاهدة فيلم Home Alone وحبه معًا، هو ماكولاي كولكين. إن أداء ماكولاي المثالي بدور كيفن مكاليستر هو الذي منحنا هذا الطفل الصغير في مغامرة غير عادية. أعلم أنك عملت بجد، لكنك جعلت التمثيل يبدو وكأنه الشيء الأكثر طبيعية في العالم الذي يمكنك القيام به. أشكرك على ضمي، والدتك المزيفة التي تركتك في المنزل وحدك ليس مرة واحدة، بل مرتين، للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة. أنا فخور جدا بك.

كان كولكين عاطفيًا بشكل واضح بعد الخطاب، وذرف الدموع بسبب كلمات أوهارا الجميلة ثم تم الكشف عن نجمه.

لقد كان يومًا رائعًا لكولكن وعائلته وأحبائه لن ينسوه ابدًا.