زوج إلينا بوز يبكي في حفل زفافهما-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دخلت النجمة التركية إلينا بوز والمنتج السينمائي أوموت افيرغين القفص الذهبي، اذ اقاما حفل زفاف بحضور عدد كبير من المشاهير نذكر كيفانش تاتليتوغ، وهازال كايا.

وانتشر فيديو من حفل الزفاف يظهر العريس أوموت وهو يبكي، وإلينا تمسح بيديها دموعه، وقد تلقيا التهاني من الجمهور.

وكانت شهدت علاقة الثنائي إلينا بوز وأوموت افيرغين ضجة وازداد حبهما لبعضهما، ورغم مرور فترة قصيرة على علاقتهما إلا أن عشق المنتج التركي لـ إلينا دفعه إلى طلب يدها للزواج وذلك خلال اجازتهما مؤخرًا في باريس.

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