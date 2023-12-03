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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت فتاة من جمهور الفنانة نوال الكويتية ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب احتفالها لوضع نوال الكويتية اعجاب على أحد منشوراتها، اذ نشرت صورة قالب حلوى شرحت من خلاله سبب احتفالها، فمن المعروف عن ان نوال الكويتية قريبة من جمهورها.
وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.
وكانت احتفلت نوال الكويتية بعيد ميلادها واختارت إطلالة بسيطة في الفيديو الذي انتشر لها، وهي تقطع قالب الحلوى بهذه المناسبة السعيدة، وسمع صوت أحد الحاضرين يقول: “يا جمالها”، بينما قال آخر: “العمر مجرد رقم".
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الكويتية بتصرف لافت تجاه معجبة..وردّة فعل الأخيرة تُحدث ضجة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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