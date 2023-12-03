ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام احدى المعجبات بتصوير فيديو مع الممثلة نور الغندور التي رحّبت بالأمر بكل محبة، لكنها تفاجئت بالفلتر الذي وضعته هذه المرأة، فقالت لها نور: "فلتر يخرع"، وهو مصطلح يطلق على الشيء الذي يكون مخيفاً ومفاجئاً.
وأيّد عدد كبير من الجمهور نور الغندور، اذ ان هذا الفلتر ليس جميلا.
وكانت تألقت نور الغندور بصور ظهرت فيها من سيارتها الفارهة بلوك كاجول رائع، إرتدت فيه كروب توب بألوان زاهية وتصميم مورد، مع سروال جينز أزرق واسع، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الغندور بموقف لا تُحسد عليه..والسبب تصرف هذه المرأة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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