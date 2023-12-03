شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تبدأ تصوير "تيتا زوزو" للعرض قريبًا على الشاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة القديرة إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" المقرر عرضه في الموسم الشتوى، من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، حيث بدأ تصوير المسلسل منذ يومين، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض على شاشات المتحدة قريبًا، من إنتاج سينرجى.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، محمود البزاو، وعدد كبير من الفنانين، من المقرر ان ينضم عدد من الفنانين إلى قائمة الممثلين الفترة المقبلة بحسب التصوير.

وكتب محمد عبد العزيز مؤلف المسلسل، العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل حكايات بنات 5، وشارك في كتابة مسلسل نوايا بريئة عام 2016، ومسلسل البيوت أسرار عام 2015، كما أنه سكريبت رايتر لبرنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، هذا إلى جانب عمله في العديد من البرامج التلفزيونية منهم: صولا، الديكتاتور، الحكم، الخطايا السبعة، كما ترأس تحرير برنامج سهرانين في موسميه الثاني والثالث.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.