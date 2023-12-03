نسرين الحربي بفيديو مؤثر "معاناة وحُزن"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية نسرين الحربي مقطع فيديو مؤثر تحدثت فيه عن صديقتها التي أصيبت بمرض السرطان بسبب الحزن، متطرقة الى معاناتها التي سببت ذلك بحسب اعتبارها.



وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا بين الجمهور.

على صعيد آخر كانت قد عبّرت نسرين الحربي عن ندمها بعد خضوعها لعملية اللغلوغ، اذ نشرت فيديو لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، معلّقة بالقول: "لو أوريكم وجهي بتنحاشون وجهي صار مربع!"، كما علّقت على موضوع قيام نجمة من دون أن تذكر اسمها بشتم زوجها خلال البث المباشر، موجهة نصيحة لها بعدم القيام بذلك من أجل أولادها.