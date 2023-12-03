تسريب فوز "الطائر الرفراف" في هذا الحفل؟

ميرنا وليد - بيروت - يتحضر أبطال المسلسل التركي الشهير "الطائر الرفراف" لحضور حفل الجوائز "الفراشة الذهبية"، وقد أشارت وسائل إعلام تركية الى ان هذا العمل هو من سيفوز عن فئة أفضل مسلسل، اذ تم تسريب النتائج، الا انه فعلا يستحق فهو من يحقق أعلى نسب مشاهدة.
وكانت كشفت عفراء ساراتش أوغلي عن ان لا علاقة عاطفية بينها وبين زميلها في مسلسل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير، اذ قالت للصحافة في عيد ميلادها: "يا أصدقاء، أريد أن أضع النقطة الأخيرة لأنني لا أريد ان يتم فتح هذا الموضوع بعد الان. نحن مجرد زملاء عمل ولا توجد بيننا علاقة."
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