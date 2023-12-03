بالفيديو- محمد إمام يطرح التيزر الأول لفيلمه الجديد "أبو نسب"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثل المصري محمد إمام التيزر الخاص باحدث اعماله وهو فيلم يحمل إسم "أبو نسب" عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وحمس الجمهور لمشاهدته بالقول :" توكلنا على الله، الإعلان الأول لفيلم ابو نسب (( ٢١ ديسمبر )) بجميع سينمات مصر ، (( ٢٨ ديسمبر )) في كل الوطن العربي".



فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الممثلين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

