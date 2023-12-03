في اليوم العالمي الإماراتي..فيفي عبده برسالة حب إلى الدولة الإمارانية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده صورة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي عبر حسابها الخاص، وظهرت حاملاً بيدها علم الإمارات العربية المتحدة، وعلقت على المنشور بهذه المناسبة قائلةً: "كل عام و دولة الإمارات و شعبها بخير و سلام بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي بحبكم".



وفي وقت سابق، نعت فيفي عبده الإعلامية اللبنانية جيزال خوري بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت بالقول: "رحلت عن عالمنا الاعلاميه المميزه جيزال خوري بعد صراع مع المرض حيث قضت حياتها المهنيه دفاعا عن القضيه الفلسطينة وعلى المستوى الشخصي لها مكانه غاليه في قلبي كان اخر لقاء معها في قناة بي بي سي في القاهره رحمة الله عليكي".

