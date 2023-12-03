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ميرنا وليد - بيروت - كشفت مشهورة مواقع التواصل السعودية ريما العنزي شبيهة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، عن صورة قديمة لها قبل التجميل، اذ نشرتها على صفحتها وعلّقت: "تصدقون احيانا اذا شفت صوري احس اندم انس سويت فيلر وكبرت نفسي، هنا ما كنت مسوية ولا شي"، اذ على ما يبدو انها نادمة لقيامها بتعديلات على شكلها.
على صعيد آخر كانت قد أحدثت ريما العنزي جدلاً كبيراً بين الجمهور مؤخرا، وذلك بعد قولها ان شهرتها وصلت إلى العالمية، اذ كتبت: "شهرتي عالمية حتى الاجانب صاروا يعرفوني".
كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة جورجينا رودريغيز بصورة قبل التجميل..وهل هي نادمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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