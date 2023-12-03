شبيهة جورجينا رودريغيز بصورة قبل التجميل..وهل هي نادمة؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مشهورة مواقع التواصل السعودية ريما العنزي شبيهة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، عن صورة قديمة لها قبل التجميل، اذ نشرتها على صفحتها وعلّقت: "تصدقون احيانا اذا شفت صوري احس اندم انس سويت فيلر وكبرت نفسي، هنا ما كنت مسوية ولا شي"، اذ على ما يبدو انها نادمة لقيامها بتعديلات على شكلها.



على صعيد آخر كانت قد أحدثت ريما العنزي جدلاً كبيراً بين الجمهور مؤخرا، وذلك بعد قولها ان شهرتها وصلت إلى العالمية، اذ كتبت: "شهرتي عالمية حتى الاجانب صاروا يعرفوني".