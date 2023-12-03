فن ومشاهير

بسمة بوسيل تؤدي مناسك العمرة برفقة والدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل صورة لها بصحبة والدتها من أمام الكعبة المشرفة، وهي تؤدي مناسك العمرة.

ونشرت بسمة الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "مبسوطة أوي عملنا أنا وماما عمرة لبابا، يا رب يرحمه ويرحم كل أموات المسلمين".

من جانب آخر، أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها الفنان تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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