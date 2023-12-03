إلهام شاهين تشارك بصوتها في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أدلت الفنانة إلهام شاهين بصوتها في الانتخابات الرئاسية، أثناء تواجدها بتونس لحضورها مهرجان "أيام قرطاج المسرحية".

وشاركت إلهام صورة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أدليت بصوتي اليوم في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بتونس لوجودي في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، شكرا معالي السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس وكل أعضاء السفارة المصرية على التسهيلات في سرعة الإجراءات والاهتمام بالوفد المصري من فنانين وكتاب ومخرجين وإعلاميين وصحفيين، جمعتنا سفارتنا المصرية بتونس في حب مصر، تحيا مصر".

وانطلق المهرجان يوم السبت 2 ديسمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر 2023 ويحتفي مهرجان أيام قرطاج المسرحية بمرور أربعين سنوات على تأسيسه (1983 - 2023) ويرفع شعار " بالمسرح نحيا..بالفن نقاوم" باعتبار أن المسرح هو فن المقاومة وفن الحياة بامتياز منذ عهد الإغريق إلى اليوم.

يشارك في الدورة الرابعة والعشرين، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).