بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.. معلومات عن فيلم "حوجن"



محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

شارك الفيلم السعودي حوجن في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتم عرضه كفيلم افتتاح الدورة الثالثة، بحضور صناعه وأبطاله. وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه..

- استغرقت تجارب الأداء 3-4 أشهر

- استمرت أيام التصوير الأساسية 49 يوما

- تم التصوير في 25 موقع بين مصر والسعودية

- بلغ طاقم وأعضاء العمل: 300 شخص

- تكون فريق المؤثرات الخاصة من 100 فنان

- الأذان الصناعية المستخدمة في الإنتاج: 84 للشخصيات الرئيسية في الفيلم، بينما وصل العدد الإجمالي على 200 أذن

- عدد الممثلين الإضافيين: 1000 ممثل تقريباً

- السيارات التي تم تدميرها: 2

- أطول فترة تصوير خلال يوم واحد: 19 ساعة

- كانت أطول مجموعة مشاهد تم تصويرها هي الأصعب تقنياً والأكثر تطلبا للمجهودات الجسدية، حيث جرت عمليات التصوير على أحد الطرق السريعة في السعودية واستمرت أربعة أيام، خُصصت يومين كاملين منها للعمل على مشاهد التحكم بالحركة والمؤثرات.

- حصل نايف الظفيري على فرصة الأداء بسبب خطأ طباعي خلال عمليات تخصيص واختيار الممثلين للأدوار، فقد تم وضع اسمه عن طريق الخطأ بجوار الصورة الفوتوغرافية لتوأمه "نواف"، الذي يعمل ممثلاً أيضاً. كان نايف مهتماً بأداء دور زعنام فقط، إلا أن المخرج ياسر الياسري كان يفكر فيه لدور آخر، وعلى الرغم من الاتفاق على أن يقدم نايف تجربة أداء لكلا الدورين، إلا انه قام بتسجيل أداء واحد، كان كافيًا لإقناع المخرج بأنه قد وجد مؤدي دور زعنام.

- إبراهيم عباس، مؤلف كتاب حوجن، يظهر في دور صغير كضيف خاص في الفيلم.

فيلم "حوجن" مأخوذ من الرواية الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية والتي تحمل نفس الاسم "حوجن" للكاتب إبراهيم عباس، والمترجمة للغة الإنجليزية من قبل ياسر بهجت.

الفيلم تأليف ياسر الياسري، إبراهيم عباس، سارة طيبة، حسام الحلوه، إخراج ياسر الياسري، إنتاج

ياسر الياسري، منتجين منفذين، ماجد الأنصاري وسعد بوتيلي، بطولة براء عالم – حوجن، نايف الظفيري – زعنام، نور الخضراء – سوسن، العنود سعود – جمارى، محسن منصور - إياد.