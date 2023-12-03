محمد إمام يكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم "أبو نسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان محمد إمام عن الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "أبو نسب"، ومن المقرر بدء عرضه بدور العرض يوم 21 ديسمبر الجاري.

ونشر أمام الإعلان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "توكلنا على الله، الإعلان الأول لفيلم أبو نسب".

فيلم "أبو نسب" يدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويشارك محمد إمام البطولة كلاً من ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.