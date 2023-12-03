شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال يدلي بصوته في السفارة المصرية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المخرج الكبير خالد جلال بصوته في الانتخابات الرئاسية في سفارة جمهورية مصر العربية بتونس برفقة وفد مصري من ضيوف مهرجان أيام قرطاج المسرحية وكان في استقبالهم السفير المصري إيهاب فهمي.

وشهدت سفارة مصر لدى تونس توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى تونس على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلاً من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.