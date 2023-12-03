شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت ويلسون وهالة سرحان وإلهام شاهين فى زيارة لقصر النجمة الزهراء بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية نظمت إدارة المهرجان زيارة لقصر النجمة الزهراء بحضور النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج الأمريكي روبرت ويلسون والإعلامي التونسي عماد دبور، والكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر.

يعتبر قصر النجمة الزهراء هو أول معلم تاريخي يخضع للتسجيل ( التصنيف ) منذ حصول تونس علي استقلالها صدرة من درر العمارة العربية والاسلامية بتونس، وقد استغرق بناؤه ما يزيد على عشرات (1911-1922) وقد اشترت الدولة التونسية هذا المعلم من ورثة البارون ديرنجي في نهاية عام 1989 وقررت تحويله الي مقر لمؤسسة ثقافية تعني بالموسيقي أطلق عليها اسم مركز الموسيقي العربية والمتوسطية.