شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان أشرف عبد الغفور.. والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.