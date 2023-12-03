أشرف زكي يكشف لمصراوي تطورات حالة زوجة أشرف عبدالغفور بعد نجاتها من الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، نجت من الحادث الذي أودى بحياة زوجها

وأكد "زكي" في تصريح خاص لمصراوي أنه يتابع الإجراءات لخروج جثمان الفنان الراحل من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي

وكشف أن زوجة الفنان الراحل تتلقى الرعاية الصحية حاليا داخل المستشفى، كما أنه يتابع مع الأطباء تطورات حالتها الصحية

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"