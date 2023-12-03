المخرج تامر نادي ينعى أشرف عبدالغفور: "رجل من الزمن الجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى المخرج تامر نادي، الفنان أشرف عبدالغفور الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد بشكل مفاجئ إثر تعرضه لحادث مروري بمدينة 6 أكتوبر.

ونشر "تامر" بوست عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كان ليا الشرف بلقائه، وكنت هاتشرف أكتر بمشاركته معايا المسلسل، راجل من الزمن الجميل، الله يرحمه".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"