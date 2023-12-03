عبدالرحيم كمال ناعيًا أشرف عبدالغفور: "نموذج للفنان الملتزم صاحب الأدوار العظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة السادس من أكتوبر.

ونشر عبد الرحيم كمال صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ونعاه قائلا: "رحم الله الفنان المصري الكبير أشرف عبد الغفور، تشرفت بالعمل معه في مسلسل الرحايا حجر القلوب كان نموذجًا للفنان الملتزم القدير عظيم الفهم للشخصية (أحمد أبو دياب) رحم الله رحمة كبيرة وأقبل عليه بفضله ورضاه صاحب الأدوار العظيمة وناطق اللغة العربية بجلالها وقيمتها، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".