أكرم حسني ينعى الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان أكرم حسني الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية مساء اليوم، نتيجة حادث سيارة أليم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ونشر حسني صورة الفنان أشرف عبد الغفور وعلق عليها: "لا حول ولا قوه إلا بالله .. الفنان أشرف عبدالغفور في ذمة الله.. نسألكم الدعاء".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".