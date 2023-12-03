رانيا محمود ياسين تنعى الفنان أشرف عبد الغفور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنان الراحل أشرف عبدالغفور الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز 81 أثر حادث مروع على الطريق الصحراوي.

ونشرت رانيا، صورة الفنان الراحل على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لا إله الا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء و الدوام لله، خالص العزاء والمواساة لأخواتي ريم أشرف عبدالغفور وريهام عبدالغفور ولكل أفراد العائلة في المصاب الأليم .. إنا لله وانا إليه راجعون"

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"