أحمد فهمي ينعى الفنان أشرف عبدالغفور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان أحمد فهمي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية مساء اليوم نتيجة حادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكتب فهمي عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله في وفاة الأستاذ أشرف عبد الغفور، الله يرحمه ويحسن إليه".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"