آخر صور جمعت الراحل أشرف عبدالغفور مع ابنته ريهام



محمد اسماعيل - القاهرة - جمع الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بابنته النجمة ريهام عبدالغفور، عدد كبير من الصور التذكارية، التي كانت دائما تدل على تعلقهما الشديد ببعضهما البعض، وارتباطهما الروحي الذي أكدته ريهام في أكثر من لقاء إعلامي لها.

وكان آخر هذه الصور التي جمعت الأب وابنته في شهر أغسطس الماضي، أثناء حضورهما مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، حيث قامت ريهام بنشر خمس صور جمعتها بوالدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت ريهام على الصور ببعض الكلمات التي أكدت على مدى حبها واعتزازها بوالدها حيث قالت: " لما يكون تاريخك أكثر سحرا منك " .

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".