شريهان ناعية الفنان أشرف عبدالغفور: "قيمة وقامة إنسانية وفنية كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت النجمة شريهان، الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد إثر تعرضه لحادث سير في مدينة 6 أكتوبر.

ونشرت "شريهان" صورة للفنان الراحل برفقة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون في قيمة وقامة إنسانية وفنية كبيرة الفنان المحترم أشرف عبد الغفور.. أتقدم بخالص العزاء أولًا إلى قرة عين والدها المغفور له بإذن الله الفنانة الرائعة غاليتي ريهام عبدالغفور وإلى جميع أفراد أسرته الكريمة وجميع زملائه وأصدقائه وأحبائه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"