محمد صبحي يودع صديقه أشرف عبدالغفور بهذه الكلمات



محمد اسماعيل - القاهرة - ودع الفنان القدير محمد صبحي الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، الذي فارق الحياة منذ ساعات قليلة إثر تعرضه لحادث سير أليم، بكلمات مؤثرة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب صبحي: " إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الزميل والصديق الغالي أشرف عبدالغفور.. شاركت معي مسلسل من أهم أعمالي فارس بلا جواد.. كنت إنسان رائع وعلى خلق.. دعواتي لك إلى الله بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، ولابنتك الغالية ريهام عبدالغفور ولكل الأسرة بالصبر والسلوان".



وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".