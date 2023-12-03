شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تسترجع ذكرياتها مع دى كابريو بفيلم تيتانيك.. اعرف ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الممثلة كيت وينسلت إلى علاقتها الخاصة مع ليوناردو دى كابريو مسترجعة ذكريات فيلمها الأيقونى تيتانيك بقولها عبر Entertainment Tonight : "لقد كان دى كابريو يمتلك طاقة كبيرة جداً، وكان حرًا جدًا مع نفسه، وكانت لديه هذه الطاقة الفوارة التي كانت مغناطيسية حقًا لكل من حوله حتى جعلته جاذباً للجميع، وبالتالي كان العمل معه طبيعياً للغاية".

ثم استكملت: "بمجرد أن بدأت العمل مع ليو، تمكنا من العثور على إيقاعنا الخاص. وتذكرت أنه من المدهش أن ننظر إلى الوراء ونفكر في الأمر من جديد".



كيت وينسلت وليوناردو

على جانب آخر وبعيداً عن تيتانيك كشف روبرت داوني جونيور فى وقت سابق أن كيت وينسلت سخرت منه ذات مرة، ووصفته بـ "أسوأ لهجة بريطانية" سمعتها على الإطلاق، قال الممثل الأمريكي، الذي يلعب دور البطولة في فيلم Oppenheimer الذي طرح بدور العرض المصرية يوم 19 يوليو الجارى، ويصل دور العرض الأمريكية اليوم 21 يوليو، وفي مقابلة جديدة، إن الممثلة البريطانية سخرت منه بالرغم من جهوده في اللهجة.

تذكر داوني جونيور الوقت الذي كان يقوم فيه بتجربة الأداء لفيلم The Holiday في خلال عام 2006 أمام الممثلة، وصرح داوني لأحد المواقع العالمية مؤخرًا: "تم استدعاؤنا على حدٍ سواء من قبل المخرجة نانسي مايرز، التي احتاجت إلى شخص ما للقراءة، وكنت اشعر بـوجوب أن يكون لدي لكنة إنجليزية أفضل من الممثل الأنجليزى جود لو في هذه المرحلة".

وتابع داوني جونيور قائلا:" إلا أن وينسلت قطعت الهدوء قائلة: هذه أسوأ لهجة بريطانية سمعتها في حياتي"، ومن ثم تذكر داوني جونيور رده قائلاً: "سوف أخرج الآن، لكنني سآخذ الدببة المطاطية من الثلاجة الصغيرة".