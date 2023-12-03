شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولات اختراق لقنوات القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محاولة الإحباط حيث كتب عبر حسابه، "أحبط القطاع الهندسي لقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 705 آلاف محاولة اختراق استهدفت قنوات (القاهرة الإخبارية - إكسترا نيوز - إكسترا لايف) وجميع منصاتهم الإلكترونية وذلك منذ يوم الجمعة الماضية وحتى الآن.. وجاءت معظم هذه الهجمات الإلكترونية من دولتين أوروبيتين.. وبحسب تقارير أمن المعلومات فإن هذه الهجمات تصنف بأنها سيبرانية خطرة" تحية للرجالة.