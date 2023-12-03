شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحمل حقيبة سعرها 110 آلاف دولار .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت كيم كارداشيان كعادتها متأنقة في اختيار ملابسها التي تحرص على أن تكون ضمن الأغلى على مستوى العالم وفقاً لما ذكرته التقارير العالمية حول ظهورها الأخير.



كيم كارداشيان وحقيبتها الغالية

موقع ديلى ميل بدوره أكد أن الحقيبة التي حملتها كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية سعرها 110 آلاف دولار، وتنتمى لبراند "هيرميس".



الحقيبة

وهذا البراند معروف بغلاء أسعاره، نظرًا للدقة العالية التى تصنع بها الحقائب إضافة إلى المواد المستخدمة بصناعتها، فيكفى أن الجلد يكون من جلود التماسيح.

هذا الظهور يأتى بعدما بدت ادعت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان أنها اتصلت بوالدها الراحل روبرت كاردشيان، وفي مقابلة جديدة مع مجلة GQ، شاركت نجمة الواقع تفاصيل القصة المذهلة، موضحة أنها استخدمت الوسطاء للوصول إلى والدها المتوفى.

وأوضحت: "كان لدى والدي شريحة على سنه، وكنت أقول دائمًا: "يا أبي، احصل على تلك السن"، وأضافت كيم: كان يضحك ويقول لا أحد يرى ذلك.. لا بأس"، وعندما حضرت كيم الجلسة كان لديها شريحة على أسنانها، فقال لها الوسيط: "والدك يضحك على سنك"، وهنا عرفت كيم أن والدها يتواصل معها حيث لا يعرف هذا الموقف سواهما، وأشارت: "هذه الأنواع من الأشياء تجعلني ابتسم من الداخل".