بالصورة - ريان حركة تكشف عن شخصيتها في "عرابة بيروت"..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية ريان حركة عن شخصيتها بأحدث الأعمال التي تشارك فيها وهو مسلسل "عرابة بيروت"، وحمست الجمهور من خلال البوستر الخاص بالمسلسل حيث علقت على المنشور كاشفةً عن إسم الشخصية التي تجسدها بالقول: " ريما ، إنتها الإنتظار!"، كما وكشفت عن تاريخ العرض وهو الـ15 من الشهر الحالي.



وكانت ريان قد بدأت بتصوير أحدث أعمالها، وهو مسلسل "ع أمل"، مسلسل "ع أمل" من تأليف سيناريو وحوار ندين جابر، وإخراج رامي حنا.

وأعلنت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن الانطلاق في تصوير مسلسلها "ع أمل" الذي سيعرض في موسم رمضان 2024، حيث شاركت متابعيها عبر مختلف حساباتها على المواقع الاجتماعية صورة كلاكيت العمل، معلقة عليها بالقول "انطلاق التصوير.. يا رب.. ادعولنا".

