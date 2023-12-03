بالصور- بفستان أسود قصير..روان بن حسين تسحر الجمهور بلطافتها وأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين بأخر ظهور لها على الجمهور بلوك لطيف ومميز من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، و ظهرت روان بفستان قصير باللون الاسود ذات أكمام قصيرة منفوخ عند الاكتاف ومزين برسمات صغيرة بيضاء وإعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل كعكتين في أعلى رأسها مع مكياج هفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها ووضعت نظارات شمسية ضغيفة على وجهها لغكمال اللوك.



يذكر أن روان كانت قد كشفت عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وأشارت إلى معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، وفشل الكثير من الأطباء في تشخيصه.

