أشرف عبد الغفور| حدث فني ضخم شهد ظهوره الأخير بكامل صحته

ياسر رشاد - القاهرة - رحيل أشرف عبد الغفور المفاجىء وقع كالصاعقة على عائلته وأصدقائه والوسط الفني بأكمله، إثر حادث سير أليم على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي باتجاه مدينة الشيخ زايد.

أشرف عبد الغفور ظهوره الأخير امتلأ بالبهجة والعافية

كان الراحل أشرف عبد الغفور نشيط فنيًا لأخر لحظات عمره، حيث ظهر للمرة الأخيرة أما الأضواء برفقة ابنته ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم في مدينة العلمين.

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

اشتهر الفنان أشرف عبد الغفور بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية، ومنها أدواره في مسلسلي محمد رسول الله، و«الإمام مالك»، وتجسيده لشخصية سعد بن جبير في مسلسل عظماء في التاريخ ، وشخصية الخليفة العباسي موسى الهاديفي مسلسل هارون الرشيد. ودور سلطان العلماءالعز بن عبد السلام في مسلسل أئمة الهادي، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج أسماء الله الحسنى