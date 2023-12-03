شاهد.. ظهور أول لمشهورة سناب شات ميعاد العسيري كمذيعة في نشرة الصياهد

ظهرت لأول مرة مشهورة سناب شات “ميعاد العسيري” كمذيعة في نشرة الصياهد على قناة الصحراء.

وفي الفيديو، قالت ميعاد العسيري: “مشاهدينا، كل يوم سأكون بجانبكم لنقدم لكم المعلومات والأخبار والقصص والصفقات المتعلقة بمهرجان الإبل”. وأضافت: “قطاع الإبل في المملكة حقق أرقامًا تمثل فخرًا واهتمامًا، والذين يستمعون ويشاهدون هذه الأرقام يشكرون الله على نعمة حكامنا الذين يولون اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع”.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الإبل في المملكة بلغ 50 مليار ريال، وبلغت قيمة جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 250 مليون ريال، وتمت صفقات بقيمة 26 مليون ريال في مزادات خاصة بالإبل. وتم ترقيم 1.6 مليون رأس من الإبل عبر منصة “ترقيم الإبل”، وبلغ عدد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 100 ألف زائر سنويًا.

ومن الجدير بالذكر أن مشهورة سناب شات “جادل القحطاني” انضمت أيضًا لفريق الصياهد لتغطية الميدانية لبرنامج الصياهد.

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