شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يحاول إخفاء وجهه مع صديقته وعائلتها فى لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا ليوناردو دي كابريو على طبيعته الخاصة حينما ظهر بصحبته صديقته فيتوريا سيريتي وعائلتها أثناء السير داخل العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك بعدما نشرت الديلى ميل مجموعة من الصور لنجم هوليوود البالغ من العمر 49 عامًا، وهو يتجول مع صديقته عارضة الأزياء الإيطالية، 25 عامًا، ومجموعة من العائلة والأصدقاء.

حاول ليو أن يبقى بعيدًا عن الأنظار حينما أخفى وجهه تحت قبعة بيسبول سوداء وكان يرتدي أيضًا كمامة إلا أنه فشل بذلك وتم التقاط الصور له.



ليوناردو دى كابريو مع فيتوريا والعائلة

وكان نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو احتفل بعيد ميلاده التاسع والأربعين الشهر الماضى من خلال استضافة حدث مليء بالنجوم في بيفرلي هيلز وكان نجم الفيلم الجديد The Killers of the Flower Moon برفقة صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتى البالغة من العمر 25 عامًا.



صورة أخرى

وحضر حفل عيد ميلاد دى كابريو العديد من المشاهير، بما في ذلك جاى زى، وبيونسيه، وسنوب دوج، وتوبي ماجواير، وتايكا وايتيتي، وأكسل روز، وليل واين.



فيتوريا

وفقًا لمجلة People Magazine، قام الثنائى دى كابريو وصديقته الجديد بالتفاعل مع الحاضرين خلال الحفل الذى استمر حتى وقت متأخر من الليل، وبقى بعض الضيوف حتى الساعة 4 صباحًا.