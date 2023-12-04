تصريح صادم من محمد صبحي عن الفنان ماجد الكدواني… شاهد ماذا قال عنه؟!!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - حلّ الفنان محمد صبحي ضيفًا في حوار صحفي مصوّر لصالح “مجلة وشوشة” المحلّية، وتحدث خلال لقائه عن الفنان ماجد الكدواني.

حيث أجاب صبحي على سؤال محاوريه: “مين من الفنانين الشباب اللي بيلفتوا نظرك؟” ليجيب محمد صبحي أن جودة الممثل من وجهة نظره، مرتبطة بجودة أعماله الفنية، وضرب مثال على الممثل الجيد بالفنان “ماجد الكدواني”.

محمد صبحي يشيد بـ ماجد الكدواني

وقال محمد صبحي:” ماجد الكدواني تلميذي وعارفه وحافظه وشوفت تطوره وبالتأكيد هروح وأشاهد أعماله”.