كتب امير فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - حلّ الفنان
محمد صبحي ضيفًا في حوار صحفي مصوّر لصالح “مجلة وشوشة” المحلّية، وتحدث خلال لقائه عن الفنان ماجد الكدواني.
حيث أجاب صبحي على سؤال محاوريه: “مين من الفنانين الشباب اللي بيلفتوا نظرك؟” ليجيب محمد صبحي أن جودة الممثل من وجهة نظره، مرتبطة بجودة أعماله الفنية، وضرب مثال على الممثل الجيد بالفنان “ماجد الكدواني”.
محمد صبحي يشيد بـ ماجد الكدواني
وقال محمد صبحي:” ماجد الكدواني تلميذي وعارفه وحافظه وشوفت تطوره وبالتأكيد هروح وأشاهد أعماله”.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح صادم من محمد صبحي عن الفنان ماجد الكدواني… شاهد ماذا قال عنه؟!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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