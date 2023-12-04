أحدث ظهور لابن زينة من المستشفى.. أصيب بكسر في ذراعه

كتب امير فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - كشفت الفنانة زينة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” عن إصابة أحد نجليها التوأم بكسر في ذراعه اليمنى.

إصابة نجل زينة بكسر في ذراعه

ونشرت زينة صورة لنجلها وهو فى أحد المستشفيات، من دون أن تكشف عن وجهه، ظهر فيها وقد وضع ذراعه اليمنى في جبيرة من الجبس، وكتبت معلقة: “الحمدلله ألف حمد”.

نجل زينة مصابا بكسور – الصورة من حسابها على إنستجرام

حكم جديد لصالح زينة ضد أحمد عز

يُذكر أن زينة حصلت مؤخراً على حكم ضد طليقها ووالد نجليها التوأم الفنان أحمد عز حكماً من محكمة أسرة مدينة نصر بإلزامه بدفع 23 ألفاً و304 جنيهات استرلينية، أي ما يعادل مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لعام 2022 و2023 لنجليه التوأم عز الدين وزين الدين.

وكانت زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على قيمة أجر عز في فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وقدّم محامي زينة التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام، وهي: “العارف” الذي حقق فيه أرباحاً بلغت أربعة ملايين و850 ألف جنيه، “كيرة والجن”، الذي نال عنه أربعة ملايين و200 ألف جنيه، و”الجريمة”، الذي حصل خلاله على أربعة ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة “بنتلي” يتخطّى سعرها العشرة ملايين جنيه، الى جانب أجره في حملة إعلانية رمضانية.

دور زينة في «الإسكندراني»

ومؤخرًا، شاركت النجمة زينة جمهورها ومتابعيها عدة صور من كواليس فيلمها الجديد «فيلم الإسكندراني».

وكانت زينة قالت إنها تقدم شخصية فتاة إسكندرانية تدعى «قمر»، وصفتها بأنها «مكافحة وجدعة وتعيش حياة ظالمة».

تفاصيل فيلم «الإسكندراني»

فيلم «الإسكندراني» من بطولة الفنان أحمد العوضى، النجمة زينة، النجم حسين فهمى، الفنان بيومى فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنانة رحاب الجمل، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد صلاح آدم، ومن إخراج خالد يوسف.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »