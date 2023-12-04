صور.. سيارة الفنان الراحل عبدالغفور تكشف تفاصيل حادث الوفاة

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن أول صور لسيارة الفنان الراحل عبدالغفور، التي كانت تسير بها وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاته.

وأوضحت الحديدي، أن الحادث وقع في منطقة أكتوبر، نهاية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث اصطدمت سيارة ملاكي يقودها فنان تشيكي، بسيارة عبدالغفور من الخلف، مما أدى لاختلال عجلة القيادة التي كان يقودها الفنان الراحل بنفسه. وبحسب الصور التي نشرتها الحديدي، فقد تعرضت سيارة عبدالغفور لأضرار بالغة في مؤخرتها، حيث انصدمت من الخلف بقوة، مما أدى إلى تشوه هيكلها الخارجي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحفظ على سيارة الفنان صاحب الـ81 عامًا، والأخرى المتسببة في التصادم، وتم فحصهما من قبل خبير فني لتصور كيفية وقوع الحادث، كما طلبت بفحص عينة من دماء السائق المتهم، وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

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