رانيا محمود ياسين تكشف سر اختفائها: قصرت ناحية شغلي -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الفنانة رانيا محمود ياسين، حقيقة اختفائها عن الساحة الفنية، قائلة: "مش اختفاء متعمد ولكن هو عدم توفيق في الحصول على دور جيد، وأنا مستمتعة بمشواري المتواضع ومن وجهة نظري محققتش ولو ربع اللي كنت بحلم به".

وقالت "رانيا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل" على فضائية "صدى البلد2" مع الإعلامية نهال طايل، اليوم الأحد: "أنا كنت بعمل نجاحات وبوقف وبعدها أرجع شوية، لأني كنت غير قادرة على عمل موازنة بين أسرتي وأولادي الصغار وشغلي، وأحيي كل شخص تمكن من عمل التوازن دا، ويمكن أنا قصرت ناحية شغلي".

وتابعت، أنها تقوم حاليًا بالإعداد لأكثر من عمل سواء مسرح أو أعمال تليفزيونية، موجهة رسالة للمخرجين والمنتجين، قائلة: «بقول لكل مخرج ومنتج دور على المناسب للدور».

