بعد وفاة أشرف عبدالغفور..تامر شلتوت: الموت بقى قريب كتير حوالينا



محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان الشاب تامر شلتوت الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد عقب تعرضه لحادث سير أليم، بكلمات مؤثرة وصورة له برفقة ابنته النجمة ريهام عبدالغفور.

وكتب شلتوت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات "انستجرام" : "لا إله إلا الله وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور.. البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله".

وأضاف شلتوت: " الموت بقى قريب وكتير حوالينا.. وأقرب الناس لينا بقينا بنودعهم، الدوام لله وحده".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".