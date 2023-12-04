فن ومشاهير

نقيب الممثلين: زوجة الراحل أشرف عبد الغفور لم تعلم بوفاته حتى الآن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، إثر تعرضه لحادث سير، عن عمرًا يناهز الـ81 عامًا.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن حالة كبيرة من الحزن انتابت الجميع منذ إعلان وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، مشيرًا إلى أن زوجة الفنان الراحل لم تعلم بوفاته حتى الآن لوجودها تحت الملاحظة الطبية.

وأشار نقيب الممثلين، إلى تواجده بجانب ابنة الراحل ريهام عبد الغفور التي تمر بحالة حزن شديد، مؤكدًا تشييع جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور سيكون غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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