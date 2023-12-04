رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل رسالتها الغاضبة: متابعيني كلهم حلال و"الشللية بتحكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، تفاصيل رسالتها الغاضبة عن الوسط الفني، قائلة: «الموهبة حاليًا يمكن شراؤها بالفلوس، وهم أشخاص لديهم العديد من المتابعين وقدموا محتوى للمراهقين الذي يحبون المحتوى الخفيف، وفجأة يصبح لديه ملايين المتابعين معظمهم أكونتات مزيفة، فضلًا عن دفعهم مبالغ كبيرة لأشخاص يعملوا في السوشيال ميديا لجلب أكونتات مزيفة لعمل ملايين المتابعين".

وقالت رانيا في مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاصيل» على فضائية «صدى البلد2» مع الإعلامية نهال طايل، اليوم الأحد: «حسابي على موقع الانستجرام به حوالي 786 ألف متابع كلهم حلال ومعنديش حساب واحد مزيف، وحسابي على الفيس بوك به مليون ونصف متابع، وأنا فخورة بيهم لأنهم حلال، ومفيش فيهم حسابات مزيفة».

وتابعت: «عرض عليا من قبل إدخل أكونتات مزيفة على حساباتي وقيل لي إنها تمثل فارق في العمل، لأن المتابعين أصبحت مقياس للشهرة وحب الجمهور، ولكني رفضت أدفع فلوس لجلب متابعين مزيفين».

وأردفت:أن الشللية والمحسوبية تحكم الكثير من الأوساط، وليس الفن فقط، وفي مهنة الفن لا يمكن أن يكمل الفنان في الفن بالمحسوبية، ولابد أن يكون الشخص شاطر لكي يكمل مسيرته»، موضحة: «في الزمن دا مش مهم الشخص يكون موهوب ولكن المهم أنه يكون عنده متابعين بالملايين وعامل دوشة ومش عارفه ألوم مين سواء صناع الأعمال الذين ينخدعوا بمثل هؤلاء الأشخاص».