محطمة تماما.. أول صورة لسيارة الفنان أشرف عبدالغفور عقب وقوع الحادث الذي أودى بحياته

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض الفنان القدير أشرف عبدالغفور لحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما تسبب في وفاة الفنان القدير

وظهرت سيارة الفنان الراحل التي تعرضت للحادث وهي محطمة تماما ومهشمة من الأمام بشكل كامل.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".