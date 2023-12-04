مصدومة ومش مصدقة.. هكذا نعت ناهد السباعي الفنان أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة ناهد السباعي الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، الذي توفاه الله اليوم إثر تعرضه لحادث سير أليم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

وكتبت السباعي عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله حبيبتي ربنا يصبرك ويغفر له، حقيقي مصدومة ومش مصدقة لسه كنت بصور معاه من كام يوم راجل في منتهى الرقي والإلتزام والإحترام والإحتراف إنا لله وإنا إليه راجعون."

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر. وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".