"جت غلطة وحزنت لما عرفت إن زوجتي حامل فيها".. ماذا قال أشرف عبدالغفور عن ابنته ريهام عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح النجم الراحل الفنان أشرف عبدالغفور أنه لم يكن ينوي هو وزوجته إنجاب الفنانة ريهام عبدالغفور أصغر أبنائه، وأنهما كانا قد قررا عدم خوض هذه التجربة مرة أخرى بعد إنجاب أبنائهما ريم وتامر، مشيرا إلى أن هذا القرار كان بسبب صغر سنهما، وعدم وصولهما إلى النضج الكافي الذي يمكنهما من إنجاب طفل ثالث.

وقال عبدالغفور خلال لقائه مع الإعلامية نجوى إبراهيم في برنامج بيت العيلة المذاع على قناة النهار، بصحبة ابنته النجمة ريهام عبدالغفور، العام الماضي وقبل وفاته: "كان عندي تصوير في برلين الغربية، وكنت هعمل عملين ورا بعض، سباعية ومسلسل وكانت المدة طويلة، وكنا في شهر فبراير وبرلين كلها بيضا بسبب التلج لونه أبيض ناصع البياض، وجتلي "شمعة" زوجتي وكان بقالنا 9 سنين متوقفين عن الإنجاب، وجتلي بخبر الحمل وتحول اللون الأبيض في برلين للأسود".

وأضاف: " فضلت الحكاية كده من فبراير إلى سبتمبر طول فترة الحمل، لحد يوم 6 سبتمبر يوم ولادة ريهام كل هذا الإحساس الفظيع اللي كنت فيه بسبب الحكاية دي زال وتحول لشيء آخر، مش هقدر أوصفه بكل تفاصيله ودقائقه دلوقتي، لكن اللي أنا فاكره كويس إن اليوم ده كان في موجة حر شديدة جدا، وإحنا خارجين في المستشفى في المهندسين بعد يوم أو اتنين من الولادة وأنا وأمها شايلينها وبنجري بكل الخوف والفزع ندور على أقرب دكتور يشوفها لأنها كانت في حالة إغماء."

وتابع: "من ساعتها واللون الأسود الغامق اللي شوفته ده تدرج لكل ألوان الطيف الحلوة الجميلة والرائقة، مما أحدثته ريهام في حياتنا لأنها كانت البدر وكانت المرهم الشافي لمشاكل كتيرة جدا في حياتنا."

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور قد فارق الحياة مساء اليوم الأحد بسبب تعرضه لحادث سير أليم في نطاق منطقة أكتوبر، وسيتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير غدا الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.