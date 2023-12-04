درة تقدم التعازي للفنانة ريهام عبدالغفور في وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - قدمت الفنانة التونسية درة التعازي للنجمة ريهام عبدالغفور في وفاة والدها الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا اليوم ومنذ ساعات قليلة، عن عمر يناهز 81 عام، وذلك بعد تعرضه لحادث سير أليم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكتبت درة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الفنان أشرف عبدالغفور، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان

وأضافت: "وخالص العزاء لزميلتي وصديقتي الفنانة ريهام عبدالغفور".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"