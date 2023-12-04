نسرين أمين بإطلالة مبهجة وبسمة بوسيل برفقة والدتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لطيفة

شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "X" وعلقت قائلة: "الأمل هو أن تتمكن من رؤية أن هناك ضوءاً رغم كل الظلام".

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين بإطلالة مبهجة، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، عبر خلال خاصية القصص القصيرة.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة"، وظهر بداخل الجيم.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بملامح هادئة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين بدون مكياج، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بـ مهرجان قرطاج، وظهرت بـ الوشاح الفلسطيني، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام".

بسمة بوسيل

نشرت بسمة بوسيل، صورة لها برفقة والدتها أثناء تأدية مناسك العمرة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

مادلين مطر

شاركت الفنانة مادلين مطر متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص موقع "X"، وعلقت قائلة: "العيد قرب وحامل معه لمسات سحرية، مستعدين للفرح والهدايا مع الأحباء".

نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نجيم، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملامح هادئة.