شكرا لقرائتكم خبر عن 34 عامًا على فيلم "العميل رقم 13" وقصة مشهد أعيد 6 مرات في المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 34 عامًا على فيلم "العميل رقم 13"، حيث عرض في 4 ديسمبر 1989، والفيلم من بطولة محمد صبحى، إيمان، صابرين، شعبان حسين، نبيل الحلفاوى، عفاف رشاد، و تأليف محمود فهمى وإخراج مدحت السباعى.

ومشهد للنجم محمد صبحى و الراحل شعبان حسين تم إعادة تصويره 6 مرات بسبب ضحك جمهور المطار، وخصوصا أن جميع مشاهد الفيلم كوميدية.

وتدور أحداث الفيلم عن "شريف" موظف الجمرك الذى يصل بكفاءته إلى منصب رئيس وردية، فيثير بذلك حسد أحد زملائه، وتكون كفاءته نقطة جذب تشد انتباه إحدى العصابات التى يضيفها بضبط شحنات المخدرات، وتبدأ الشرطة به وتجنده وتتفق معه على فيحاول خداع العصابة وإيهامها بأنه على استعداد لتمرير بعض شحناتها مقابل مبلغ من المال، وتبتلع العصابة الطعم وتتوالى الأحداث.

أحدث مسرحيات النجم محمد صبحى "عيلة اتعمل لها بلوك" وقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ وقت عرضها وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري رافعة لافتة كامل العدد .

"عيلة اتعمل لها بلوك "مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .